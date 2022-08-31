Доллар перешел к снижению к евро после статистики по рынку труда США
Курс доллара перешел к снижению к евро после статистики по рынку труда США
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению к евро после данных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0052 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0012 доллара. До выхода статистики евро дешевел к доллару до 1,0004 доллара.
Курс доллара к иене снижался до 138,62 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 108,53 пункта.
Так, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 132 тысячи. В июле показатель увеличился на 270 тысяч.
В пятницу же ожидаются данные по безработице в стране. Как полагают эксперты, показатель в США сохранился на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч после увеличения на 528 тысяч.
https://1prime.ru/Forex/20220831/837950643.html
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