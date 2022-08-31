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2022
https://1prime.ru/Forex/20220831/837951241.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 60,23 рубля
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Валюта РФ снизилась в среду: доллар поднялся до 60,23 рубля, евро – до 60,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 31.08.2022
валюта, рынки, новости, россия, мосбиржа, доллар, курс валют, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в среду: доллар поднялся до 60,23 рубля, евро – до 60,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,23 рубля, евро — на 45 копеек, до 60,45 рубля.