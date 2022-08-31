МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в среду: доллар поднялся до 60,23 рубля, евро – до 60,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в среду на 4,05%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,23 рубля, евро — на 45 копеек, до 60,45 рубля.