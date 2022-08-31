МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Слабость евро к доллару в последнее время обусловлена прежде всего активным ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) США, в отличие от Евросоюза, и текущий паритет между валютами может исчезнуть при достижении компромисса в ЕС по ужесточению ДКП или при возвращении инфляции в США к 2%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар перешел к снижению к евро после статистики по рынку труда США

"Национальная валюта США очень сильна не только к евро, но и к другим валютам. Это обусловлено следующими факторами: во-первых, США уже несколько месяцев активно проводит ужесточение денежно-кредитной политики, в отличие от стран Евросоюза. Во-вторых, большая часть мировых обязательств номинирована в долларах, следовательно, в кризис многие компании активно закупают данную валюту, чтобы обслуживать долги. В-третьих, при снижении американского фондового рынка инвесторам необходимо закупать доллары для поддержания своих маржинальных позиций", — пояснил Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

Эксперт дополнил, что близкое соотношение 1:1 доллара и евро будет держаться до момента, пока страны Евросоюза не начнут ужесточать ДКП, как в США, что в целом сделать очень сложно, так как ЕЦБ нужно найти некий компромисс между всеми странами союза. "Расхождение в курсах доллара и евро также возможно, если США сильно уменьшит темпы нормализации монетарной политики, однако такое решение может быть принято при возвращении инфляции к привычным 2%. По сути, это означает, что ожидать привычное соотношение доллара и евро, как в 2020 году, стоит только после преодоления кризиса", — предполагает он.

Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций" считает, что паритет евро к доллару хотя и кажется удобным с бытовой точки зрения, но, по данным истории торгов, не выглядит равновесным.

"Сомневаюсь, что пара продержится на этом уровне даже до конца года. Много преходящих факторов. ЕЦБ может сменить тактику, и разница ставок начнет сжиматься. ФРС может озаботиться проблемой рынка труда или рынка акций, это тоже сместит баланс. Могут быть сюрпризы в части энергокризиса, который тоже вредит евро. Например, слишком теплая зима. Политика, связанная с Украиной, тоже добавляет непредсказуемости", — обращает внимание Емельянов.

По мнению эксперта, любой из перечисленных факторов, а также новые события в США, Европе или Китае, могут надавить либо на доллар, либо на евро. Емельянов предполагает, что с точки зрения вероятностного анализа у доллара больше шансов отыграть вниз, чем у евро продолжить снижение. "То есть пара будет стремиться к привычному соотношению 1,05–1,10. В противном случае экономика ЕС получит солидный бонус для роста экспорта и экономики за счет США и Китая. Слабый евро помогает европейцам быстрее справляться с кризисом", — заключает эксперт.