МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару и к евро, отыгрывая дешевеющую нефть и корректируя умеренный рост предыдущих двух дней.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,23 рубля, евро — на 45 копеек, до 60,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию вырос на 4,5 копейки до 8,72 рубля, а объем торгов им составил 51,8 миллиарда рублей против 46,3 миллиарда по евро и 72,3 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю на 0,5%, евро — на 0,8%, а юань – на 0,5%. Рублевая цена нефти составила около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в среду притормозил в росте после двух дней укрепления (в общей сложности примерно на 50 копеек) и слегка снижался против доллара и евро. Падение рынка нефти задало тон этой тенденции в среду.

Баррель сорта Brent вечером падал на 1,2%, до 96,7 доллара. Впрочем, вечером падение несколько замедлилось – против 5-процентного обвала, отмечавшегося днем — на фоне оценок ОПЕК+ избытка предложения на рынке нефти в текущем году.

Вечером вышли данные минэнерго США, которое зафиксировало падение на прошлой неделе запасов нефти в стране на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 418,3 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,1% до 108,7 пункта. Однако он остается около двадцатилетних максимумов. Это сигнализирует о слабости валют развивающихся рынков.

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, упал на 0,14%, сигнализируя о пониженном спросе на рублевый долг.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 59-62 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Российская валюта продолжает демонстрировать относительную устойчивость после прохождения пика налогового периода и несмотря на волну снижения цен на нефть, считает он.

"Мы связываем это с сохранением навеса предложения инвалюты со стороны экспортеров при ограниченном спросе на нее со стороны банков и населения. Кроме того, информационный фон пока не приносит четкого понимания относительно перспективы запуска обновленного бюджетного правила. Тем не менее краткосрочно вероятность движения доллара в сторону 61-62 рублей видится превалирующей", — добавляет Буйволов.

Основным фактором российского валютного рынка по-прежнему является состояние платежного баланса страны, устойчивый профицит по счету текущих операций обеспечивает приток валюты в страну, говорит Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"В пользу укрепления будут играть высокие мировые цены на энергоресурсы и сокращение дисконта в цене марки Urals к Brent; в пользу ослабления – восстановление объемов импорта либо сокращение физических объемов экспорта", — добавляет он.