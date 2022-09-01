МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга снижается против доллара и прибавляет к евро, которые торгуется около 60,3 рубля и 60,4 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Иена подешевела к доллару до 24-летнего минимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.1 мск повышался на 7 копеек, до 60,30 рубля, евро — снижался на 7 копеек, до 60,38 рубля.