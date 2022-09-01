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2022
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Рубль торгуется разнонаправленно утром в четверг
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Рубль в начале торгов четверга снижается против доллара и прибавляет к евро, которые торгуется около 60,3 рубля и 60,4 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 01.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга снижается против доллара и прибавляет к евро, которые торгуется около 60,3 рубля и 60,4 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.1 мск повышался на 7 копеек, до 60,30 рубля, евро — снижался на 7 копеек, до 60,38 рубля.