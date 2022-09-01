МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Покупки дружественных валют в рамках нового бюджетного правила могут составить до конца года от 5 до 25 миллиардов в пересчете на доллары, оценили для РИА Новости эксперты. Основная доля таких покупок придется на юань, полагают они. Доходы бюджета Киргизии выросли на 49,5% по сравнению с прошлым годом

В последнее время игроки российского валютного рынка активно обсуждают ожидаемое возобновление действия обновленного бюджетного правила. Пока Минфином предлагается более гибкая модификация бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов. А в нынешних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю.

По оценкам экспертов, именно запуск обновленного бюджетного правила может сдвинуть курс рубля вниз, как того ожидает правительство, и доллар превысит 70 рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце августа говорил, что Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось.

Действие обновленного бюджетного правила затронет преимущественно пару юань-рубль, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "При цене отсечения 4 тысячи рублей за баррель нефти Urals и рыночной цене в 5 тысяч, Минфин может покупать валюту темпами 15-17 миллиардов рублей в день (около 25 миллиардов долларов до конца года). Для валютного рынка это существенная сумма, поскольку среднедневной торговый оборот по юаню составляет порядка 60 миллиардов рублей", — оценивает он.

По мнению Олега Сыроваткина из "Открытие инвестиции", возможный объем покупки валюты в рамках модифицированного бюджетного правила может быть эквивалентен 3 миллиардам долларов в месяц (примерно 180 миллиардов рублей), или 8,2 миллиарда рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60 и при 22 рабочих днях в месяце. "Это примерно в два раза меньше, чем покупалось в конце 2021 года. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", — добавляет он.

Наталья Лаврова из BCS Global Markets оценивает объем возможных покупок валюты до конца года в 1,2 миллиарда долларов в месяц. До конца января, когда действие прежнего бюджетного правила было приостановлено, этот показатель составлял около 7 миллиардов, напоминает она.

"Юань пока представляется наиболее подходящей валютой для пополнения ФНБ: у него достаточно хороший уровень ликвидности. Растущие торговые потоки между Россией и Китаем являются фактором, повышающим привлекательность юаня. Рост популярности юаня наблюдается не только в России, но и в целом в мире. Однако значительный риск – это то, что Россия становится крупнейшим держателем резервов в юанях, аккумулируя около трети всех мировых резервов, номинированных в этой валюте", — заключает Лаврова.