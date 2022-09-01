МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет на 0,6%, поднималась выше 140 иен за доллар впервые с августа 1998 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро падает к доллару после выхода данных макростатистики

По состоянию на 18.00 по московскому времени курс доллара к иене рос до 140 иены со 138,96 иены, а минутами ранее поднимался выше этого значения впервые с 31 августа 1998 года.

Курс евро к доллару тем временем снижался до 0,9937 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0057 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 1,15%, до 109,95 пункта.

По словам аналитиков, падение стоимости иены связано с сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политики — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

"Банку Японии сложно следовать курсу денежно-кредитной политики, который предполагает ее ужесточение, учитывая текущую экономическую ситуацию", — цитирует агентство Блумберг главу исследования финансового рынка Sony Financial Group Маки Огаву (Maki Ogawa).