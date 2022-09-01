Доллар на Мосбирже по итогам четверга вырос до 60,31 рубля
Доллар на Мосбирже по итогам четверга вырос до 60,31 рубля, евро снизился до 59,89 рубля
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга слегка ослаб к доллару, но уверенно укрепился к евро: доллар вырос до 60,31 рубля, евро подешевел до 59,89 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 60,31 рубля, евро уменьшился на 55 копеек, до 59,89 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220901/837964144.html
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