МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга слегка ослаб к доллару, но уверенно укрепился к евро: доллар вырос до 60,31 рубля, евро подешевел до 59,89 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара к иене поднялся выше 140 иен впервые с 1998 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 60,31 рубля, евро уменьшился на 55 копеек, до 59,89 рубля.