МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга ослаб к доллару и уверенно укрепился к европейской валюте, пользуясь поддержкой со стороны сильного профицита счета текущих операций и ослабленного внутреннего спроса на инвалюту, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Доллар на Мосбирже по итогам четверга вырос до 60,31 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался у отметки 59,89 рубля, евро — снизился на 7 копеек, до 59,51 рубля.

Доллар в четверг не показал ярко выраженной динамики и сформировал новый ценовой коридор 60-60,5 рубля, в котором двигается последние две сессии. Евро в свою очередь торговался в течение дня в таком же ценовом диапазоне, но к концу торгов резко ослаб к отечественной валюте и закрыл торги ниже отметки 60 рублей.

"Курс рубля к доллару на торгах в четверг вновь тяготел к отметке 60 рублей. При этом цены на нефть продолжили снижение, а общерыночный риск-аппетит сохранялся подавленным. Brent отступила в направлении 92-93 долларов за баррель на фоне общерыночного снижения риск-аппетита и сигналов о том, что Иран и США достигли соглашения по ядерной сделке", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Российская валюта по-прежнему пользуется поддержкой со стороны сильного профицита счета текущих операций, ослабленного внутреннего спроса на инвалюту, добавил эксперт. Кроме того, он обращает внимание на позитивную динамику рынка рублевого долга, индекс гособлигаций RGBI повышается на фоне вышедших накануне данных Росстата, показавших недельную дефляцию.

"По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может формироваться в пределах 59-61", — прогнозирует он.

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, доллар и евро будут торговаться в диапазоне 59–62 рублей.

"С технической точки зрения в валютной паре доллар-рубль не просматриваются предпосылки для сильного направленного движения в начале следующего торгового дня", — заключает Виталий Манжос из "Алго Капитал".