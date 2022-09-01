ЛОНДОН, 1 сен — ПРАЙМ. Британский фунт упал против доллара США до самого низкого уровня с марта 2020 года ввиду того, что над экономикой Великобритании сгустились тучи и инвесторы предпочитают американскую валюту, считающуюся валютой-убежищем, сообщает агентство Рейтер. Курс доллара к иене поднялся выше 140 иен впервые с 1998 года

После падения фунта в августе, который стал худшим месяцем для него с конца 2016 года, пара фунт/доллар ненадолго упала к 1,1499, достигнув нового минимума с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась по 1,1534, с понижением на 0,7% по сравнению с уровнем закрытия среды.

В августе фунт упал на 4,6% против доллара, показав худшую динамику с октября 2016 года. С начала года фунт подешевел почти на 15% на фоне опасений относительно замедления роста британской экономики и роста инфляции до двухзначных чисел.

В среду фунт показал самое низкое закрытие по итогам месяца с 1985 года, когда он достиг исторического минимума около 1,05 доллара.

Валюты по всему миру демонстрируют резкое снижение против доллара, при этом евро также сильно ослаб в четверг, но аналитики говорят, что в силу сочетания таких факторов как инфляционное давление, слабость экономики и неопределенность относительно политики нового премьер-министра фунт стал особенно уязвим. Имя нового премьер-министра будет объявлено в понедельник.

В июле годовая инфляция в британской экономике ускорилась до 40-летнего максимума 10% и ожидается ее дальнейшее ускорение. Это усиливает давление на реальные доходы потребителей. В то же время месячное падение цен на государственные облигации Великобритании стало самым большим с 1994 года.

"Условия для фунта сейчас напоминают идеальный шторм", — сказал аналитик Vanda Research Вирадж Пател, упомянув множество политических и энергетических рисков.

"В ценах также начинают учитывать рисковую премию, связанную с Лиз Трасс, — добавил он. — Очевидно, что рынок не очень хорошо реагирует на некоторые из объявленных ей планов, особенно на связанные с финансированием двойного дефицита Великобритании".

Министр иностранных дел Трасс лидирует в гонке за пост главы правительства. Выборы состоятся на следующей неделе.

В августе падение фунта против евро стало самым глубоким с мая 2021 года. В четверг фунт восстановился на 0,4% до 86,19 пенсов за евро после снижения до двухмесячного минимума.

Проблемы фунта усугубляет укрепление доллара США. На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,9% выше уровня закрытия среды, на 109,74, недалеко от достигнутого в ранее нового 20-летнего максимума 109,99.

В четверг пара доллар США/японская иена достигла максимума за 24 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС и низкой стоимости заимствований в Японии.

"Речь не столько об ослаблении фунта, сколько об укреплении доллара, — сказал главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. — У фунта свои проблемы, но они есть не только у него. Это — высокая инфляция растущие цены на энергоносители и сокращение располагаемых доходов".

И все же аналитики прогнозируют продолжение проблем для фунта, а некоторые считают, что в ближайшие месяцы он достигнет исторически рекордного минимума.