МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Интерес к вложениям в юань подогревается как обсуждением возможных покупок этой валюты по бюджетному правилу в РФ, так и первыми выпусками корпоративных облигаций в ней, однако к вложениям в инструменты в валюте КНР следует подходить осторожно, она больше подходит для диверсификации средств, чем для спекуляций, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Аналитик рассказал, когда и как нужно использовать юань

"В целом, и покупка валюты, и приобретение облигаций являются целесообразным вариантом аккумулирования средств в юане. В условиях скорого старта модифицированного бюджетного правила, сужающегося сальдо торгового баланса мы ожидаем, что стоимость юаня заметно увеличится до конца 2022 года", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

ЮАНЬ НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ

При этом аналитик обращает внимание, что юань на мировом рынке — это регулируемая валюта и в большей степени она зависит от того, что происходит в материковом Китае, гораздо сильнее коррелирует с долларом гонконгский доллар. В случае глобального укрепления доллара США, центробанк КНР явно будет предпринимать шаги по ослаблению американской валюты, считает он.

Как указывает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин, на внешнем рынке юань обновляет многолетние минимумы из-за замедления экономики Китая, при укреплении доллара к другим валютам.

Как следует из данных торгов на рынке форекс, пара доллар-юань торгуется в настоящее время в районе 6,9 доллара – это максимальный уровень с середины августа 2020 года для американской валюты и, соответственно, минимальный с этого периода – для китайской в валютной паре.

"Привязка к доллару определяется ЦБ Китая, который контролирует отклонения курса через интервенции. На российском рынке курс юаня отличается от офшорного за счет антикризисного спроса со стороны экспортеров и населения в юань, в качестве защиты от санкций. Курс юаня к рублю в последние недели укрепляется. Ожидаем, что с учетом роста интереса к этой валюте (в том числе и со стороны государства), юань будет дорожать к рублю, что делает вложения в эту валюту сейчас выгодной, пока курс остается дешевым", — говорит Коныгин.

Генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков в свою очередь замечает, что в рамках прогноза снижения курса рубля до 70-75 рублей за доллар до конца года выглядят привлекательно любые инвестиционные инструменты с более-менее надёжным кредитным качеством номинированные в любой из основных валют, включая юань.

"В ближайший месяц-два вряд ли юань девальвируется к доллару больше чем на 2%, что несопоставимо с вероятным ослаблением рубля на 15-20%", — отмечает он.

Впрочем, главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин считает, что покупка юаня хотя и сулит некоторый доход в валюте (до 2% по вкладам и 3,5-4% по облигациям), тем не менее, окажется менее выгодной, чем размещение сбережений в долларах США на горизонте года-двух.

По его мнению, у той части населения, которая лишена возможности вывести валюту на зарубежные счета, есть возможность пользоваться вложениями в гонконгский доллар, который сильнее привязан к динамике американской валюты.

"Юань стоит покупать как средство аккумулирования средств — по сути это единственная альтернатива валютам Запада. Как инструмент для трейдинга юань не так интересен с учетом его слабой волатильности", — считает Жильников из Промсвязьбанка.

ОБЛИГАЦИИ В ЮАНЯХ

Пока еще рынок юаневых облигаций далек от насыщения – в обращении находятся два двухлетних выпуска "Русала" и один пятилетний выпуск "Полюса", напоминает Коныгин из инвестбанка "Синара". Доходности по этим бумагам составляют порядка 3,6-3,9% годовых, что даже с учетом НДФЛ заметно выше по сравнению со ставками по банковскими депозитами, предлагающими доходность не выше 2% годовых, добавляет он.

"Недавно СМИ сообщили, что Минфин так же интересуется возможностью размещения гособлигаций в юанях. С одной стороны, это позитивно с точки зрения числа возможных инструментов, но есть риск того, что по мере насыщения рынка инвесторы будут перекладываться в более привлекательные инструменты, и это окажет давление на старые выпуски", — добавил он.

Алексей Третьяков из УК "Арикапитал" указывает, что торгующиеся на Московской бирже валютные выпуски облигаций дают заниженную доходность по сравнению с доходностями на глобальном рынке.

"Рано или поздно этот дисбаланс устранится, доходности вырастут, а цены упадут. Поэтому мы рекомендуем покупать максимально короткие бумаги либо просто покупаемую валюту оставлять на брокерском или расчётном счете", — добавляет он.

Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции" обращает внимание на налоговые последствия переоценки облигаций в юанях при ослаблении рубля: инвестору придется заплатить от 13% с суммы переоценки, что может превысить размер купонного дохода, а со вкладом такой переоценки нет.

"Учитывая, что прогноз по юаню не самый радужный: курс юаня будет слабеть с развитием рецессии в мире из-за оттока капитала из КНР, то инвестировать в юани стоит лишь часть портфеля… Но лучше использовать гонконгский доллар и другие стабильные валюты сейчас и купить на них юани уже после ослабления последнего", — рекомендует он.

"Как и в кризис 2001 года, курс доллара будет слабеть только со второго года экономического спада, причем валюты развивающихся экономик будут падать и в течение второго года по отношению к доллару. Твердой привязки к доллару США у юаня нет, поэтому юань непривлекательная валюта в ближайшие пару лет", — считает он.

"Пока юань годится только для диверсификации. Существует также риск эскалации конфликта вокруг Тайваня, что может внезапно привести к обвалу юаня из-за угрозы или введения санкций. Года через 2 ослабший на фоне мировой рецессии юань станет интересным для инвестиций с целью заработать", — добавляет аналитик.