МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия и Ближний Восток активно работают над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации. Об этом рассказал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД Александр Кинщак. Белоруссия снова провела выплаты по еврооблигациям в нацвалюте

Дипломат отметил в интервью РИА Новости, что санкции Запада подталкивают к адаптации сотрудничества с ближневосточными партнерами к новым экономическим реалиям, например, переход к расчетам в национальных валютах.

"Значительным подспорьем в деле постановки надежного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT. Активная работа с нашими ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется и, разумеется, будет продолжена", — добавил Кинщак.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30.