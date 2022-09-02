МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал в пятницу, что при необходимости Токио примет "надлежащие" меры, в то время как иена опустилась против доллара США до минимума за 24 года. Это заявление стало сигналом о вероятности интервенций на валютном рынке.

"Мне представляется, что в последнее время волатильность рынка стала несколько высокой", — сказал Судзуки на пресс-конференции.

"Чрезмерная и неупорядоченная динамика валюты может оказать негативное воздействие на экономику и условия финансирования, — добавил он. — При необходимости мы отреагируем надлежащим образом, тесно сотрудничая с властями других стран".

Ранее в пятницу высокопоставленный представитель правительство Японии заявил, что власти следят за динамикой валют "с большими опасениями". "Важно, чтобы движение валют устойчиво отражали фундаментальные факторы, — сказал главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Доллар немного дешевеет к мировым валютам

"В последнее время волатильность валютного рынка усиливается, поэтому правительство будет внимательно следить за движением валют", — добавил он, повторив сказанные в четверг слова.

В четверг пара доллар США/японская иена прорвала психологически важный уровень 140 и достигла 24-летнего максимума 140,23. Рост пары поддержали ожидания агрессивного повышения ставок ФРС. На момент написания статьи пара торговалась по 140,02.

Инвесторы восприняли вербальные интервенции представителей правительства спокойно, потому что слабость иены в настоящее время обусловлена фундаментальным фактором — расхождением траекторий денежно-кредитной политики в США и в Японии.

Ожидается, что ФРС в сентябре опять значительно повысит ставки, чтобы ослабить ценовое давление, а Банк Японии продолжит проводить мягкую политику, чтобы поддерживать хрупкую экономику при относительно низкой инфляции.

"Ослабление иены соответствует фундаментальным факторам, то есть быстрому повышению ставок в США, которому трудно противостоять", — сказал главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамото.

"Пара доллар/иена, вероятно, вырастет до 142, — добавил он. — На этом этапе интервенции в форме продажи доллара или повышение ставок Банка Японии будут лишь каплей в море, которая не изменит направления течения".

Япония редко прибегала к продажам доллара. Напротив, власти обычно опасались укрепления иены, когда инвесторы активно покупали эту валюту-убежище. Укрепление иены негативно отражается на конкурентоспособности японских товаров на внешних рынках, а экономика Японии сильно зависит от экспорта.

В последний раз Япония провела интервенцию в 2021 году, чтобы сдержать укрепление иены. Тогда северо-восточные регионы страны сильно пострадали от землетрясения и цунами, которые спровоцировали аварию на АЭС "Фукусима", и инвесторы скупали валюту-убежище.

К интервенции в форме продажи доллара Япония в последний раз прибегла во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.