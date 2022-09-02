МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Китайский юань может завершить третью неделю подряд снижением против доллара США. Инвесторы ждут выхода данных по занятости в американской экономике, которые могут укрепить ожидания агрессивного повышения ставок ФРС на заседании в сентябре. Центробанк Китая вновь ослабил курс юаня к доллару

В августе китайская валюта подешевела против доллара примерно на 2%, но ее снижение немного замедлилось, после того как Народный банк Китая на прошлой неделе начал из раза в раз устанавливать более высокий срединный курс своей валюты. Это заставило некоторых трейдеров думать, что центральный банк намерен поддержать юань.

Перед началом торгов в пятницу он установил срединный курс на уровне 6,8917 юаня за доллар против 6,8821 в четверг. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что курс будет установлен на уровне 6,9202. На континентальном рынке пара открылась на 6,9000, а на момент написания статьи торговалась по 6,9020.

Если пара закроется в пятницу на этом уровне, то по итогам недели юань потеряет 0,4%, закончив снижением третью неделю подряд.

В пятницу центральный банк Китая восьмую сессию подряд установил более высокий кус юаня, чем ожидали участники рынка. От этого курса юань может отклоняться вверх или вниз не более чем на 2%.

"Если доллар продолжит расти, следует ожидать, что Народный банк Китая применит знакомые инструменты для предотвращения ослабления юаня", — сказала аналитик SEB Эужения Викторино, добавив, что Пекин вряд ли допустит неконтролируемое снижение своей валюты перед запланированным на октябрь съездом Коммунистической партии Китая. Вместе с тем она не исключает, что пара доллар/юань может прорвать ключевой уровень 7.

Доллар США, вероятно, закончит ростом третью неделю подряд. Инвесторы не спешат продавать его перед выходом в 12.30 по Гринвичу данных по занятости вне сельского хозяйства. По прогнозу экономистов, в августе в США прибавилось 300 000 рабочих мест. Если это так, то данные в очередной раз будут сильными.

По словам некоторых трейдеров, рынок воздерживается от дальнейшего снижения юаня, ориентируясь на превышающие ожидания срединные курсы.

"Тем не менее, с учетом роста доллара и сильных ожиданий более агрессивного повышения ставок в США я думаю, что (высокие срединные курсы последнего времени) устанавливались для управления ослаблением юаня, а не для разворота тренда", — сказал трейдер одного из китайских банков.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на уровне 109,543, а пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9065.