МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Центробанк Китая вновь ослабил курс юаня к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки, до 60,34 рубля, евро — на 27 копеек, до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.