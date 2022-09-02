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2022
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Рубль слабеет к доллару и евро в начале торгов пятницы
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Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 02.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро, мосбиржа
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы несколько снижается против доллара и евро, которые торгуются около 60,3 и 60,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 3 копейки, до 60,34 рубля, евро — на 27 копеек, до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.