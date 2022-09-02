МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Санкции привели к девалютизации российской экономики: валютные средства физлиц в иностранной валюте в банках сократились за февраль-июль на 20,3 миллиарда долларов — до 73,7 миллиарда долларов на начало августа, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В Банке России рассказали, как изменились валютные счета россиян

Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин сообщил в интервью газете РБК, что банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без затруднений. При этом исполнение обязательств платежом в "токсичных" валютах становится проблематичным. По его словам, экономическая сущность валютных счетов изменилась: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу.

"На 1 августа вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц в иностранной валюте составили в долларовом выражении 73,7 миллиарда долларов. За февраль-июль они сократились на 20,3 миллиарда долларов. Основной отток пришелся на февраль (8,7 миллиарда долларов) и март (9,9 миллиарда долларов). Отток за июль составил 3,1 миллиарда долларов", — подсчитал эксперт.

Осадчий объяснил это тем, что санкции привели к девалютизации российской экономики, так как международные расчеты в основных резервных валютах оказались затруднены или невозможны. Банки испытывают трудности с размещением средств в иностранной валюте и поэтому не заинтересованы в ее привлечении, в первую очередь это касается валюты недружественных стран. Эксперт объяснил, зачем россияне конвертируют валюту в рубли

Аналитик также напомнил, что сейчас из-за санкций действует ограничение на снятие наличной валюты — в период с 9 марта 2022 года до 9 марта 2023 года разрешено снять валюту в пределах 10 тысяч долларов, а средства свыше при желании забрать их из банка необходимо конвертировать в рубли по нынешнему низкому курсу.

"Разворот на Восток может привести к замещению долларов и евро в российской экономике юанями и рупиями. Однако пока тенденция девалютизации представляется устойчивой", — заключил он.