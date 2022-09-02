МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. С момента появления на Украине гривны прошло 26 лет, за это время она обесценилась почти в 23 раза, сообщает в пятницу украинское издание "Зеркало недели". Украина хочет предложить Европе свою электроэнергию вместо российской

Гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года согласно президентскому указу Леонида Кучмы от 25 августа 1996 года. Так начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 карбованцев равно 1 гривне. Официальный курс доллара нацбанком Украины (НБУ) был установлен на уровне 1,76 гривны за доллар.

"С 1996 года стоимость доллара выросла почти в 23 раза. За первые четыре года гривна ослабла до 5,5 грн/$ (2000 год). Следующий скачок зафиксирован в 2009 — 7,7 грн/$. Далее существенный рост начался в 2014 году, а в 2015 доллар оценивали уже более чем в 28 гривен", — пишет издание.

Издание напомнило, что в текущем году Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны, однако 21 июля регулятор поднял официальный курс доллара к гривне на 25%, до 36,6 гривны за доллар, что спровоцировало панику на наличном валютном рынке, и за несколько часов после увеличения официального курса гривна в обменниках подешевела до 39-40 гривен за доллар.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в кабмине Украины пишет, что по расчетам минэкономики, ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6%, при этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%.