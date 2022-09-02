МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу днем, рынки ожидают позднее в ходе торгов публикацию данных о безработице в США, свидетельствуют данные торгов. В Центробанке назвали причину хранения резервов в долларах и евро

По состоянию на 13.41 мск курс евро к доллару растёт до 0,9999 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9944 доллара. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 140,32 иены со 140,20 иены, находясь выше 140 иен впервые с 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,36%, до 109,3 пункта.

Рынки продолжают ожидать статистику безработицы в США за август, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч.

Данные рынка труда могут подсказать рынкам направление дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ранее подтвердил планы бороться с инфляцией.

Затем ожидается очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет 8 сентября. Также за день до этого будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.