МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Вероятно снижение темпов девалютизации в дальнейшем, это может произойти из-за сокращения потенциала новых санкций и увеличения числа депозитов в "дружественных" валютах, прокомментировал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт объяснил, зачем россияне конвертируют валюту в рубли

"Вероятно дальнейшее снижение темпов девалютизации благодаря двум факторам: сокращению потенциала введения новых санкций, что снижает опасения хранения средств в инвалюте в банках, и увеличению числа депозитов в "дружественных" валютах", — заявил Миронюк.

Эксперт отметил, что, по данным ЦБ, доля валютных вкладов в розничном депозитном портфеле банков за июль снизилась с 14% до 11,5%, что стало новым историческим минимумом. "В июле россияне хранили на счетах и депозитах всего 33,8 триллиона рублей. В валюте — 3,9 триллиона (63,6 миллиарда долларов по курсу на 1 августа)", — добавил Миронюк.

Он также уточнил, что согласно данным Банка России, в июле рублевые остатки юрлиц в банковском секторе выросли на 736 миллиардов рублей, а валютные продолжили сокращаться — на 3,8 миллиарда долларов или 192 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте.

При этом средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей за счет рублевых остатков, в то время как валютные сократились на 3 миллиарда долларов или 156 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что ЦБ связывает "с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков". Главным образом росли остатки на рублевых текущих счетах, приток средств на рублевые вклады был незначителен, валютные остатки стремительно снижались.