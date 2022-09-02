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2022
https://1prime.ru/Forex/20220902/837979604.html
Доллар усилил снижение к евро после выхода данных по безработице
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Курс доллара усилил снижение к евро в пятницу вечером, трейдеры оценивают данные по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару... ПРАЙМ, 02.09.2022
валюта, рынки, новости, мир, доллар, безработица в сша, сша, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро в пятницу вечером, трейдеры оценивают данные по занятости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару рос до 1,0029 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9944 доллара. До выхода статистики евро находился на уровне 0,9996 доллара.
Курс доллара к иене опускался до 140 иен с уровня предыдущего закрытия в 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,61%, до 109,02 пункта.
Безработица в США в августе выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 315 тысяч.
По итогам недели евро готовится выйти в плюс по отношению к доллару — с понедельника он подорожал к американской валюте на 0,6%. Это может стать первым недельным ростом после трех недель снижения.