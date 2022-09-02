МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро в пятницу вечером, трейдеры оценивают данные по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на статистике по безработице в США

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару рос до 1,0029 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9944 доллара. До выхода статистики евро находился на уровне 0,9996 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 140 иен с уровня предыдущего закрытия в 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,61%, до 109,02 пункта.

Безработица в США в августе выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 315 тысяч.

По итогам недели евро готовится выйти в плюс по отношению к доллару — с понедельника он подорожал к американской валюте на 0,6%. Это может стать первым недельным ростом после трех недель снижения.