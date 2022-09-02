МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль ослаб в пятницу и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро — до 60,84 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар усилил снижение к евро после выхода данных по безработице

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 27 копеек — до 60,58 рубля, евро — на 94 копейки, до 60,84 рубля.

По итогам рабочей недели доллар также вырос на 8 копеек, евро — на 19 копеек.