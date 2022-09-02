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2022
https://1prime.ru/Forex/20220902/837979833.html
Доллар на Мосбирже завершил торги пятницы ростом до 60,58 рубля
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Рубль ослаб в пятницу и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро — до 60,84 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 02.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, курс валют, мосбиржа, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль ослаб в пятницу и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,58 рубля, евро — до 60,84 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 27 копеек — до 60,58 рубля, евро — на 94 копейки, до 60,84 рубля.
По итогам рабочей недели доллар также вырос на 8 копеек, евро — на 19 копеек.