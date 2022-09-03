МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые начало работы нового бюджетного правила и сокращение профицита торгового баланса смогут подтолкнуть курс доллара в направлении 70 рублей к завершению текущего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар на Мосбирже завершил торги пятницы ростом до 60,58 рубля

До завершения года остается четыре месяца, а курс в последние недели "привязался" к 60 рублям за доллар. Между тем, рыночные ожидания на конец 2022 года дают оценку примерно в 70 рублей. Участники торгов ожидают прихода на рынок факторов ослабления российской валюты.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПОТОКИ?

Возвращение бюджетного правила — ключевой фактор ослабления рубля, так как покупка валюты на бирже, неважно, будут ли это валюты дружественных или недружественных стран, в любом случае уменьшает спрос на рубли, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Вероятность наступления этого события превышает 70%, оценивает она. Владимир Евстифеев из банка "Зенит" в качестве наиболее вероятного фактора давления на рубль также называет начало работы бюджетного правила.

Вероятность роста импорта в Россию, в том числе параллельного, Мильчакова оценила более чем в 50%. "Несмотря на то, что страна взяла курс на импортозамещение, есть немало видов товаров, как потребительских, так и оборудования, запчастей и комплектующих, производство которых до конца года наладить не успеем. Значит, без импорта не обойтись, соответственно, потребность в валюте увеличится", — говорит она.

Вероятность снижения цен на нефть не превышает 50%, считает эксперт. Рост импорта за счет выстраивания новых логистических цепочек, поиска альтернативных поставщиков и налаживания параллельного импорта Евстифеев также ставит по значимости после бюджетного правила. Затем он называет снижение экспорта за счет сокращения физических объемов добычи после введения ограничений со стороны ЕС.

В то же время, Олег Сыроваткин из компании "Открытие инвестиции" на первое место ставит сокращение поступлений валютной выручки в РФ на фоне снижения физического объема российского экспорта или цен его реализации. Бюджетное правило следует за этим. "Восстановление импорта может оказаться медленным, поэтому данный фактор, вероятно, будет иметь наименьшее значение среди этих трех", — добавляет он.

Наталья Лаврова из BCS Global Markets так расставляет факторы по убыванию влияния: падение физического экспорта, действие бюджетного правила, частичное восстановление импорта. В качестве дополнительного фактора, позволяющего балансировать курс рубля на более слабых уровнях, эксперт называет отток капитала.

Наконец, толчком к резким колебаниям курса национальной валюты может послужить резкое увеличение соотношения объема денежной массы (М2) национальной валюты страны по отношению к резервам Центрального банка или чистым международным активам страны, говорит Александр Аникин из УК "Регион эссет менеджмент".

К слову, М2 на конец июля составил 70,825 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,2 триллиона (+1,7%) и на 11,4 триллиона за предыдущие 12 месяцев (+19,3%).

ОЖИДАНИЯ ПО КУРСУ

К завершению года рубль может ослабеть, но не стоит ожидать нового обвала – доллар не взлетит выше 100 рублей, как это было в марте, рассуждает Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Даже до 70 рублей, по нашему мнению, доллар, скорее всего, к декабрю так и не доберется. Скорее всего, к концу декабря текущего года курс доллара будет колебаться в рамках 63-68 рублей", — добавляет она.

Базовый прогноз компании "Открытие инвестиции" предполагает рост курса доллара к рублю в область 69 к завершению года, говорит Сыроваткин.

Лаврова из BCS Global прогнозирует, что к завершению года курс доллара окажется на уровне 69 рублей.

Отток капитала из России сейчас является рекордным — более 20 миллиардов долларов в месяц, что делает невозможным падение курса доллара к 50 рублям, считает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"В случае замедления оттока капитала до более нормальных значений курс может даже остаться в боковом коридоре 50-60 рублей за доллар в оставшийся до конца года период. Для быстрого перехода обратно к 80 рублям нужен триггер", — резюмирует он.