МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Введение ограничений на операции с валютой может зародить в россиянах соблазн попробовать завести ее в страну из-за рубежа, чтобы создать валютную "подушку безопасности". Аналитик оценил для РИА Новости такую затею как бесперспективную: почти любые действия с валютой выльются в высокие комиссии, а еще эксперты напомнили, что на границе сотрудник таможни имеет право досмотреть ваше имущество, а валюту свыше 10 тысяч долларов надо будет еще и задекларировать. Эксперт объяснил, зачем россияне конвертируют валюту в рубли

"Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счёт", — рассуждает заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, напомнив, что при пересечении таможенной границы и ввозе валюты может быть произведен досмотр пассажира.

Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов — декларировать надо всю сумму, а не в части превышения.

"Досмотреть сотрудники могут, но в рамках стандартных процедур. Тем не менее, суммы выше 10 тысяч тяжело спрятать незаметно в разных предметах, чтобы это не было видно на оборудовании, а при опросе на таможне о сумме денег спрашивают напрямую, поэтому при перевозе валюты без декларации человек обманет сотрудников в любом случае. Ввоз валюты сам по себе, без какой-то цели, вряд ли даст что-то людям", — заключил Кривошея.