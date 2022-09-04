МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые захотят заработать продажей наличности на черном рынке в условиях действующих валютных ограничений лучше оставить эту затею: это незаконно и грозит высокими штрафами, а потенциальная выгода — ничтожна, рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт рассказала, как рубль и доллар сделали некоторые валюты "крайними"

"Продажа на черном рынке может иметь те же последствия, что и обмен валюты, минуя обменные пункты в "лихие" 90-е. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за осуществление незаконных валютных операций – от 20% до 40% суммы незаконной валютной операции. Рискнув, много "заработать" не удастся", — предостерегает Миронюк.

Объявления в интернете предлагают курс лишь на несколько рублей выше курса ЦБ, отмечает эксперт. По его мнению, причина низкого спреда – в сохраняющихся легальных способах привезти наличную иностранную валюту. Например, заранее открыв счет в иностранном банке "дружественных" стран, переведя за границу средства, которые затем можно обналичить за рубежом и легально привезти в Россию.

Что касается официальных способов купли-продажи валюты, то есть, через банки — здесь клиентам сейчас приходится сталкиваться с некоторыми ограничениями. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Банки сейчас получают валюту от компаний-экспортеров, банков-нерезидентов и от обмена валют. Но большая их часть — безналичная, поэтому на выдачу валюты в наличном виде и существуют ограничения, пояснил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.