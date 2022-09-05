МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В понедельник доллар США достиг 20-летнего максимума против корзины других основных валют. При этом больше всего пострадали евро и британский фунт, потому что остановка поставок российского газа по ключевому трубопроводу в Европу усилили риски роста цен на энергоносители и вероятность замедления европейских экономик, передает Reuters. Курс доллара к мировым валютам обновил 20-летний максимум

В начале азиатской сессии пара евро/доллар США опустилась до 0,9901 и торговалась около минимума августа 0,99005. Пара британский фунт/доллар США достигла минимума за два с половиной года 1,1458 и оставалась недалеко от минимумов периода пандемии.

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" должны были возобновиться в субботу, но Россия не начала прокачку, сославшись на утечку масла в турбине. В то же время министры финансов Большой семерке объявили об установлении потолка цены на российскую нефть.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая, вероятно, в понедельник станет премьер-министром, сказала в выходные, что немедленно примет меры для сдерживания цен на энергоносители и увеличения их поставок.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 140,32, около минимума за 24 года. Чувствительная к риску пара австралийский доллар/доллар США опустилась на 0,4%, до минимума почти за семь недель 0,6782.

Индекс доллара США обновил 20-летний максимум на уровне 110,08.

По словам экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана, главным драйвером рынков станет геополитический риск. По его мнению, "весьма неблагоприятная геополитическая обстановка" обусловит спрос на доллар США как на актив-убежище, а европейские валюты пострадают больше других. Bloomberg сообщил о панике в Великобритании из-за "Северного потока"

На этой неделе ожидается существенное ужесточение денежно-кредитнойы политики в Европе и в Австралии. Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов примерно в 75%. Вероятность повышения ставки Резервного банка Австралии на 50 базисных пунктов оценивается в 70%.

"Можно было ожидать, что ужесточение политики ЕЦБ поддержит евро", но это вряд ли произойдет, сказал Варатан.

Инвесторы несколько умерили ожидания повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов после выхода в пятницу данных по занятости в США, в которых были сигналы об ослаблении рынка труда. Повышение ключевой ставки ФРС на 75 пунктов ожидается с вероятностью 57%.

Пара доллар США/оффшорный юань выросла на 0,3%, до 6,9384, на фоне вероятности введения локдаунов в Китае. Власти города Шэньчжэнь, технологического центра на юге страны, объявили о введении с понедельника отдельных карантинных мер, а в городе Чэнду карантин был продлен.