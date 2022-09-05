МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА РАСТЕТ НА 12 КОП, ДО 60,70 РУБ, ЕВРО — СНИЖАЕТСЯ НА 41 КОП, ДО 60,43 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220905/837999749.html
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА РАСТЕТ НА 12 КОП, ДО 60,70 РУБ, ЕВРО — СНИЖАЕТСЯ НА 41 КОП, ДО 60,43 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220905/837999749.html
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