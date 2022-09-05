МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару — американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.
Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня — на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220905/838000305.html
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