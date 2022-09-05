МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару — американская валюта поднялась выше 61 рубля, впервые с 17 августа, при этом курс евро продолжает снижаться, следует из данных Московской биржи. Рубль торгуется разнонаправленно в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 41 копейку, до 60,99 рубля, но минутами ранее поднимался до 61,02 рубля.

Курс евро в то же время снижается на 42 копейки, до 60,42 рубля, юаня — на 0,6 копейки, до 8,799 рубля.