МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В понедельник пара евро/доллар США впервые почти за 20 лет опустилась ниже 0,99, тогда как британский фунт также находился под сильным давлением. Остановка поставок российского газа по ключевому трубопроводу в Европу усилила риски роста цен на энергоносители и вероятность замедления европейских экономик. Доллар поднялся выше 61 рубля впервые с 17 августа

На азиатской сессии пара евро/доллар США опустилась до минимума с 2002 года 0,9880, а пара фунт/доллар США достигла минимума за два с половиной года 1,14445, вблизи самого низкого уровня, достигнутого в период пандемии.

Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины других шести основных валют, в которой наибольший вес имеет евро, достиг нового 20-летнего максимума на отметке 110,25.

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 1" должны были возобновиться в субботу, но Россия не начала прокачку, сославшись на утечку масла в турбине. В то же время министры финансов стран Большой семерки объявили об установлении потолка цены на российскую нефть.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая, вероятно, в понедельник станет премьер-министром, сказала в выходные, что немедленно примет меры для сдерживания цен на энергоносители и увеличения их поставок.

"Нет никакой определенности относительно поставок газа в Европу, и это — негативный для евро фактор", — сказал аналитик Citigroup Global Markets Осаму Такасима.

Пара доллар США/японская иена торговалась по 140,38, около максимума за 24 года. Чувствительная к риску пара австралийский доллар/доллар США опустилась на 0,41%, до минимума почти за семь недель 0,6780.

По словам экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана, главным драйвером рынков станут геополитические риски.

"Весьма неблагоприятная геополитическая обстановка", вероятно, обусловит спрос на доллар США как на актив-убежище, а европейские валюты пострадают больше других, сказал Варатан.

На этой неделе ожидается существенное ужесточение денежно-кредитной политики в Европе и в Австралии. Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов почти в 80%. Вероятность повышения ставки Резервного банка Австралии на 50 базисных пунктов оценивается в 70%.

"Можно было ожидать, что ужесточение политики ЕЦБ поддержит евро", но это вряд ли произойдет, сказал Варатан.

Инвесторы несколько умерили ожидания повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов после выхода в пятницу данных по занятости в США, в которых были сигналы об ослаблении рынка труда.

Повышение ключевой ставки ФРС на 75 пунктов оценивается с вероятностью 58%.

Пара доллар США/оффшорный юань обновила двухлетний максимума на уровне 6,9543 на фоне вероятности введения локдаунов в Китае.

Власти города Шэньчжэнь, технологического центра на юге страны, объявили о введении с понедельника отдельных карантинных мер, а в городе Чэнду карантин был продлен.