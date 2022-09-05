МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс российского рубля к украинской гривне в Запорожской области с понедельника составит 1,25 рубля за гривну, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий. Эксперты МАГАТЭ выехали с Запорожской АЭС

"С 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну", — написал он в мессенджере Telegram.

На освобожденных территориях используется бивалютная система, то есть возможны расчеты в украинской гривне и российских рублях. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях курс 1,5 рубля за гривну с 28 июня.