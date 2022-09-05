МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Гривна в Запорожской области обесценивается и постепенно уходит из оборота, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожские власти установили новый курс рубля к гривне

Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что с 5 сентября в Запорожской области будет применяться курс в размере 1,25 российского рубля за 1 украинскую гривну.

"Гривна обесценивается и постепенно уходит из оборота. Ее присутствие в расчетах с каждым днем сокращается. Мы уверенно идем к курс один к одному, а скорее всего, гривна будет дешевле рубля. А затем гривна будет представлять ценность только для бонистов и нумизматов", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, в регионе пока остается бивалютная зона. Изначально курс составлял 2,5 рубля за 1 украинскую гривну.