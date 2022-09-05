МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем после утреннего падения к доллару перешел к росту против этой валюты, в то же время усилил укрепление к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса и рост стоимости энергоносителей. Запорожские власти установили новый курс рубля к гривне

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск снижался на 7 копеек, до 60,51 рубля, евро падал на 1,05 рубля, до 59,79 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 61,45 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" теряет 6,5 копейки, до 8,74 рубля, а объем торгов им составляет 27,1 миллиарда рублей против 68,7 миллиарда по евро и 80,5 миллиарда по доллару.

Доллар снижается к рублю на 0,1%, евро — на 1,7%, а юань – на 0,7%. Рублевая цена нефти составила около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта в понедельник отыгрывает курсовую динамику форекса, на котором евро продолжает обновлять двадцатилетние минимумы, уже опускаясь в ходе торгов дня ниже 0,99 доллара.

Рынки ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику. По данным CME Group, 56% аналитиков закладывают повышение ставки на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Это может стать третьим таким повышением подряд, а также пятым — с начала года. Увеличение ставки традиционно поддерживает национальную валюту США.

Сказывается также приостановка работы "Северного потока" и отсутствия в Европе желания и решимости запустить "Северный поток 2" для решения газовых проблем, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался днем на 0,4% до 109,9 пункта, обновляя двадцатилетние максимумы. Это оказывает давление на "развивающиеся" валюты.

В то же время восстановление рынка нефти в направлении 100 долларов за баррель сорта Brent позитивно сказывается на динамике рубля. Днем этот показатель прибавляет 4,14%, до 96,9 доллара.

Инвесторы отыгрывают сообщения о том, что ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Также позитивен для рынка нефти рост цен на газ, так как он может стать причиной увеличения потребности в топливе на мировом рынке в целом.

ПРОГНОЗЫ

Евро в понедельник теряет к рублю около 2% на фоне неясных перспектив возобновления поставок газа по "Северному потоку", считает Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"В пользу рубля продолжает работать торговый баланс и рублевые контракты на поставки российского газа", — добавляет он.

До завершения торгов в понедельник ожидается движение доллара в интервале 59,6–60,6 рубля, а евро – в коридоре 59–61 рубль соответственно, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.