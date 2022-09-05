МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа в Европу создает угрозу серьезных проблем в промышленности ЕС и инфляционные риски, что приводит к ослаблению евро, но пока он вряд ли опустится ниже 0,9 доллара, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Макрон рассказал, как снизилась доля российского газа на европейском рынке

Курс евро на форексе в понедельник обновил минимум с декабря 2002 года, опустившись до 0,9877 доллара. Это происходит на фоне очередного скачка биржевых цен на газ в Европе, которые растут из-за пятничного заявления "Газпрома", что "Северный поток" приостановлен на неопределенный срок — в ходе планового техобслуживания последней рабочей турбины выявлены неисправности.

Поставки российского газа — это часть вопроса доступа европейской промышленности к сырью и энергоресурсам, рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. "Без этого будут серьезные проблемы в промышленности, откуда тянутся инфляционные риски и риски ухудшения состояния платежного баланса. А это уже основная причина слабости евро. Где будет "дно" у евро в связи с этим — сложно пока сказать, но то, что происходит сейчас, в основном играет против него", — указал он.

Несколько проблематично количественно оценить, насколько критичен газовый вопрос для евро, отметил начальник макроэкономического отдела банка "Центрокредит" Евгений Суворов. "При усилившемся перекосе евро против того же доллара, экономика ЕС в условиях сокращения поставок газа будет все более неконкурентной. ЕЦБ будет выходить с валютными интервенциями. Поэтому в нынешней, на текущий момент, ситуации ниже 0,9 доллара евро, наверное, пока не пойдет", — оценил он.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Цены на газ в Европе подскочили на открытии торгов понедельника более чем на 30%, превысив 2900 долларов за тысячу кубов, по состоянию на 18.40 мск росли примерно на 13%. В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, тогда был установлен ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. А во второй половине августа на новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов.