МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа в Европу создает угрозу серьезных проблем в промышленности ЕС и инфляционные риски, что приводит к ослаблению евро, но пока он вряд ли опустится ниже 0,9 доллара, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон рассказал, как снизилась доля российского газа на европейском рынке

Курс евро на форексе в понедельник обновил минимум с декабря 2002 года, опустившись до 0,9877 доллара. Это происходит на фоне очередного скачка биржевых цен на газ в Европе, которые растут из-за пятничного заявления "Газпрома", что "Северный поток" приостановлен на неопределенный срок — в ходе планового техобслуживания последней рабочей турбины выявлены неисправности.

Поставки российского газа — это часть вопроса доступа европейской промышленности к сырью и энергоресурсам, рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. "Без этого будут серьезные проблемы в промышленности, откуда тянутся инфляционные риски и риски ухудшения состояния платежного баланса. А это уже основная причина слабости евро. Где будет "дно" у евро в связи с этим — сложно пока сказать, но то, что происходит сейчас, в основном играет против него", — указал он.

Несколько проблематично количественно оценить, насколько критичен газовый вопрос для евро, отметил начальник макроэкономического отдела банка "Центрокредит" Евгений Суворов. "При усилившемся перекосе евро против того же доллара, экономика ЕС в условиях сокращения поставок газа будет все более неконкурентной. ЕЦБ будет выходить с валютными интервенциями. Поэтому в нынешней, на текущий момент, ситуации ниже 0,9 доллара евро, наверное, пока не пойдет", — оценил он.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Цены на газ в Европе подскочили на открытии торгов понедельника более чем на 30%, превысив 2900 долларов за тысячу кубов, по состоянию на 18.40 мск росли примерно на 13%. В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, тогда был установлен ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. А во второй половине августа на новостях о трехдневной приостановке "Северного потока" на техобслуживание котировки достигали 3500 долларов.