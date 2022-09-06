МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи. Золото умеренно дорожает на ослаблении доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 60,84 рубля, евро — повышается на 42 копейки, до 60,55 рубля.

Минутами ранее курс евро обновил максимум с 17 августа, поднявшись до 62,11 рубля.