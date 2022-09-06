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2022
https://1prime.ru/Forex/20220906/838014605.html
Рубль растет к доллару в начале торгов вторника
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Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 06.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен против доллара, зато резко падал к евро, впрочем, сразу почти восстановившись, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 60,84 рубля, евро — повышается на 42 копейки, до 60,55 рубля.
Минутами ранее курс евро обновил максимум с 17 августа, поднявшись до 62,11 рубля.