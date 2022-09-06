МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник днем снижается к евро, но заметно растет к иене, рынки продолжают ожидать макростатистику по США и заседание европейского ЦБ позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к доллару в начале торгов вторника

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару рос до 0,9953 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9926 доллара, курс доллара к иене поднимался до 141,76 иены со 140,59 иены. Показатель поднялся выше 141 пункта впервые с августа 1998 года.

Курс фунта стерлингов к доллару увеличивался до 1,1601 доллара с 1,1513 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 109,71 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать дополнительные экономические данные. Позднее во вторник выйдет индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики ждут снижения показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

Также позднее на неделе рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Публикация документа запланирована на среду. А в четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор может вновь поднять ставку.

Вместе с этим инвесторы оценивают ситуацию в Великобритании, где Лиз Трасс была избрана в минувший понедельник главой Консервативной партии. Уже во вторник она станет премьер-министром страны. Инвесторы оценивают, какие меры будут приняты правительством на фоне энергетического кризиса и высокой инфляции.