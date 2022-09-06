ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Российской экономике в ближайшее время не грозит "юанизация", однако юань гораздо удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар или евро, надо научиться эффективно с ним работать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в студии Российского общества "Знание" на полях Восточного экономического форума. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

Банкир отметил, что в России уже есть сформировавшийся спрос на юани. Он привел данные SWIFT, согласно которым в июле РФ заняла третье место по использованию юаня для международных платежей. Кроме того, этим летом состоялись первые размещения юаневых облигаций в российской юрисдикции, напомнил он, добавив, что можно ожидать дальнейший рост активности в секторе таких облигаций, в первую очередь со стороны крупных экспортно ориентированных компаний.

"Безусловно, мы понимаем, что юань — пока не самая комфортная валюта в силу особенностей китайского финансового законодательства и ограничений, связанных с использованием этой валюты. Так что "юанизация" всей экономики нам, пожалуй, в ближайшее время не грозит", — отметил Костин.

"Однако в любом случае юань сегодня гораздо удобнее и безопаснее для нас, чем доллар или евро, и надо научиться эффективно с ним работать", — добавил глава ВТБ.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.