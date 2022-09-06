МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару во вторник днем стала самой низкой за 24 года на фоне расхождения в монетарной политике Федрезерва США и Банка Японии. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро днем вторника

По состоянию на 15.34 мск курс доллара к иене растет до 142,14 иены со 140,6 иены на предыдущем закрытии. Это самый высокий показатель с августа кризисного 1998 года.

Курс евро к доллару в то же время символически снижается до 0,9921 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9925 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 109,92 пункта

Причиной столь серьезного снижения стоимости иены является сильные различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

Так, Япония продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики: в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%. В то же время ФРС США подтвердил намерение повышать учетную ставку, и в сентябре ожидается ее увеличение еще на 0,75 процентного пункта.