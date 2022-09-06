МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Доллар США во вторник демонстрировал рост, поскольку сильный отчет Института управления поставками (ISM) по активности в сфере услуг США стал аргументов в пользу мнения о том, что американская экономика не находится в рецессии. Тем временем евро и японская иена продолжили падение против американской валюты. WSJ: кризис в Европе разворачивается по самому худшему сценарию

Индекс доллара вырос на 0,547% после того, как рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственного сектора США в августе составил 56,9 против 56,7 в июле, что стало уже вторым месяцем роста подряд после трехмесячного падения. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что индекс снизится до 54,9.

Опубликованный на прошлой неделе отчет ISM показал, что производственная активность в США в августе стабильно росла вразрез с тенденцией в других крупных экономиках.

"Важные экономические показатели США сигнализируют о том, что никакой рецессии в ближайшее время не предвидится. Это привело к подъему доходности американских гособлигаций и оказало дополнительную поддержку доллару", — сказал Джо Манимбо из Convera USA LLC.

Американская экономика замедляется, однако она по-прежнему в наилучшем положении среди других крупных западных экономик, отметил Марк Чендлер из Bannockburn Global Forex. Для доллара путем наименьшего сопротивления остается движение вверх, однако его усилению на следующей неделе могут помешать августовские данные по потребительским ценам в США, сообщил он.

Ожидается, что данные укажут на начало замедления инфляции в США, в частности, на снижение темпов роста цен по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как базовая инфляция должна оказаться более устойчивой, добавил Чендлер.

Евро и британский фунт во вторник восстановились с многолетних минимумов против доллара США, достигнутых в понедельник, однако затем единая европейская валюта упала еще ниже, до нового 20-летнего минимума.

Корреляция динамики пары доллар/иена с динамикой доходности казначейских облигаций США восстановилась до самого сильного уровня с начала года, сообщили в HSBC. В банке повысили свой прогноз по паре на конец 3-го квартала до 144 с 140.

Пара доллар/иена поднялась на 1,56%, до 142,82. С начала года пара выросла уже на 24%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 14,3 базисных пункта, до 3,334%, на ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

В то же время доходность 10-летних японских бумаг составляла 0,24% ввиду реализуемых Банком Японии мер по контролю за кривой доходности.

Пара британский фунт/доллар США торговалась без особых изменений, по 1,1524.

Пара евро/доллар США упала на 0,18%, до 0,9908, продолжив отдаляться от уровня паритета.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность заморозки счетов на электроэнергию для домохозяйств, чтобы избежать зимнего кризиса стоимости жизни, который затронет миллионы британцев, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Министры ЕС планируют встретиться 9 сентября, чтобы обсудить совместные меры противодействия стремительному подорожанию газа и электроэнергии после ограничения российских газовых поставок, которое болезненно бьет по производственному сектору и бюджетам европейских домохозяйств.

Австралийский доллар упал до 7-недельного минимума после того, как Резервный банк Австралии повысил краткосрочную процентную ставку на 50 базисных пунктов. Правление РБА просигнализировало о намерении продолжать повышения процентных ставок, отметив при этом отсутствие четко заданной траектории таких повышений.

Усилия властей Китая по замедлению снижения юаня пока не приносят плодов. Оффшорный юань во вторник упал до нового 2-летнего минимума 6,9784 юаня за доллар США.

В понедельник Народный банк Китая понизил требования к валютным резервам банков, что позволило им продавать больше долларов.