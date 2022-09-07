ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, а влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу рубля и юаня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на ВЭФ. Матвиенко поддержала создание новой международной резервной валюты

Он напомнил, что традиционный крупнейший торговый партнер России – Европа – выпал. "Российская экономика экспортно ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием этой ситуации является то, что конечно же Китай станет крупнейшим российским партнером", — заявил Греф.

Он отметил, что зависимость России от крупнейших торговых партнеров на Востоке, в первую очередь, Китая, будет расти. "Я бы называл это термином "развитие сотрудничества", и для экспортоориентированной экономики неизбежным должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет", — сказал банкир.

Соответственно будет замещаться роль доллара и евро на юань, добавил он. "Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро", — заключил Греф.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.