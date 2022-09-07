МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В среду пара доллар США/японская иена обновила максимум за 24 года. Этому способствовали данные по американской экономике, усилившие ожидания агрессивного ужесточения политики ФРС. Греф предсказал снижение роли доллара в российской экономике

Пара доллар США/китайский юань упала до двухлетнего минимума, приблизившись к психологически важному максимуму 7, несмотря на усилия Пекина, направленные на сдерживание ослабления своей валюты.

Пара евро/доллар США торгуется недалеко от достигнутого во вторник минимума за 20 лет, намного ниже паритета, в то время как министры стран ЕС готовятся к запланированной на пятницу встрече, где обсудят энергетический кризис.

Вышедшие во вторник данные неожиданно показали ускорение роста активности в сфере услуг США в августе, усилив мнение, согласно которому американская экономика не находится в рецессии, поэтому на заседании 21 сентября ФРС может еще раз повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Сейчас рынки учитывают в котировках 75%-ную вероятность такого сценария, а вероятность повышения на 50 пунктов оценивают в 25%.

Пара доллар/иена впервые с августа 1998 года поднялась до 144,38. Японская валюта крайне чувствительна к динамике долгосрочной доходности в США, а на сессии в среду в Токио доходность 10-летних казначейских облигаций достигала максимума с 16 июля 3,365%.

Представитель кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал журналистам, что правительство может принять необходимые меры, если "быстрая одностороння" динамика валютного рынка продолжится. Таким образом он усилил риторику, используемую властями при реакции снижения иены за месяц почти на 9%. СМИ: японские власти пытаются бороться с резким падением иены

Ранее в среду на эту тему в интервью агентству Jiji высказался министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

"Скорость, с которой доллар укрепляется против иены, выходит из-под контроля, — сказал Дэвис Холл из Indosuez Wealth Management Asia. — Если Министерство финансов не примет меры, пара может вырасти до 148".

Вместе с тем, по мнению многих аналитиков, снижение иены против доллара обусловлено дальнейшим расхождением траекторий денежно-кредитной политики, и интервенции не будут эффективными.

"Приоритетом иностранных центральных банков является борьба с инфляцией, и они не могут беспокоиться о колебаниях обменных курсов", — сказал старший аналитик Okasan Securities Рикия Такэбэ.

"Вероятно, Банку Японии будет трудно проводить валютные интервенции или корректировать политику, и остановить падение иены будет непросто", — добавил он.

Опрошенные Reuters валютные аналитики считают, что до конца этого года и в следующем году доллар сохранит силу в результате повышения процентных ставок в США и опережающего роста американской экономики.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась ниже 0,99, а во вторник она падала до 0,9864.

Ожидается, что в четверг ЕЦБ повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, но трейдеров больше волнует решение России остановить на неопределенное время работу газопровода "Северный поток — 1"

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,32%, по 1,1480, приближаясь к достигнутому в понедельник минимуму за два с половиной года 1,1444. В Великобритании тоже начался энергетический кризис, но премьер-министр Лиз Трасс планирует массированную программу поддержки.

Индекс доллара обновил 20-летний максимум на уровне 110,69.

Пара доллар США/китайский юань на континентальном рынке поднялась до максимума с августа 2020 года 6,9808, несмотря на то, что Народный банк Китая установил менее высокий срединный курс, чем ожидали рынки. Слабые данные по внешней торговле Китая усилили давление на юань.

Пара новозеландский доллар/доллар США опустилась до минимума с мая 2020 года 0,5997

После снижения на 5% во вторник биткоин достиг минимума с 19 июня на уровне 18,540.