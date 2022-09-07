МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду днем продолжает расти, пока инвесторы оценивают перспективы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару снижается до 0,9897 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9902 доллара, курс доллара к иене поднимается до 144,69 иены со 142,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 110,48 пункта.

Рынки продолжают реагировать на перспективы повышения ключевой ставки ФРС США, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики. Также трейдеры ожидают повышения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) позднее в сентябре. Традиционно повышение ставки поддерживает курс национальной валюты.

"Доллар явно подпитывается ощутимой тревогой вокруг ФРС, которая в настоящее время продолжает ультра-агрессивную борьбу с самой высокой инфляцией за несколько десятилетий", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика брокерской компании Exinity Хана Тана (Han Tan).

Также трейдеры обращают внимание на макростатистику еврозоны. Так, по третьей, окончательной оценке, во втором квартале 2022 года ВВП еврозоны вырос на 4,1% в годовом выражении при прогнозе роста на 3,9%, и на 0,8% — в квартальном (прогноз роста на 0,6%).

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Также трейдеры ожидают статистику по торговому балансу США за июль. Все эти данные могут отразиться на стоимости евро и доллара.