МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры о введении торговых расчетов в нацвалютах, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес на ВЭФ-2022.
По его словам, стороны налаживают контакты, создают финансовые и банковские механизмы для решения вопроса взаиморасчетов в национальных валютах.
Дипломат отмети в интервью РИА Новости, что товарооборот между Россией и Индонезией за год увеличился на 42%, превысив три миллиарда долларов. Данные показатели, подчеркнул Таварес, не отражают полного потенциала российско-индонезийских торговых отношений.
"Сегодня Индонезия торгует в национальных валютах с Китаем, Японией и Таиландом. И, конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы расчеты в нацвалютах велись и с другими странами, включая Россию. Потребуется некоторое время, чтобы заключить такое соглашение с Россией", — резюмировал посол.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/Forex/20220908/838046000.html
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