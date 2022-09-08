МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры о введении торговых расчетов в нацвалютах, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес на ВЭФ-2022. МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти

По его словам, стороны налаживают контакты, создают финансовые и банковские механизмы для решения вопроса взаиморасчетов в национальных валютах.

Дипломат отмети в интервью РИА Новости, что товарооборот между Россией и Индонезией за год увеличился на 42%, превысив три миллиарда долларов. Данные показатели, подчеркнул Таварес, не отражают полного потенциала российско-индонезийских торговых отношений.

"Сегодня Индонезия торгует в национальных валютах с Китаем, Японией и Таиландом. И, конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы расчеты в нацвалютах велись и с другими странами, включая Россию. Потребуется некоторое время, чтобы заключить такое соглашение с Россией", — резюмировал посол.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.