МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА ПОВЫШАЕТСЯ НА 26 КОП, ДО 61,05 РУБ, ЕВРО — НА 55 КОП, ДО 60,96 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА ПОВЫШАЕТСЯ НА 26 КОП, ДО 61,05 РУБ, ЕВРО — НА 55 КОП, ДО 60,96 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220908/838046545.html
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