2022-09-08T10:05:15+03:00

2022-09-08T10:05:15+03:00

2022-09-08T10:05:15+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220908/838046545.html

Рубль слабеет к доллару и евро утром в четверг

Валюта

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА ПОВЫШАЕТСЯ НА 26 КОП, ДО 61,05 РУБ, ЕВРО — НА 55 КОП, ДО 60,96 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022

валюта, рынки, новости

https://1prime.ru/images/83222/03/832220377.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83222/03/832220377.jpg

https://1prime.ru/images/83222/03/832220376.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83222/03/832220376.jpg

https://1prime.ru/images/83222/03/832220375.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83222/03/832220375.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60