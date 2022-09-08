МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА ПОВЫШАЕТСЯ НА 26 КОП, ДО 61,05 РУБ, ЕВРО — НА 55 КОП, ДО 60,96 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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