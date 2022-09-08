МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В четверг британский фунт приближался к достигнутому накануне минимум за 37 лет против доллара США. Инвесторы ожидают обнародования плана премьер-министра Лиз Трасс, который предусматривает поддержку населения в условиях роста цен на электроэнергию и газ, а также результатов заседания ЕЦБ. Центробанк будет активно продвигать международные расчеты цифровым рублем

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,42%, по 1.1486, приближаясь к достигнутому в среду минимуму с 1985 года 1,1407.

Евро также снизился против доллара США, а против фунта обновил максимум за два с половиной месяца 86,95.

Ожидается, что в четверг Трасс объявит о замораживании тарифов на электроэнергию и газ для населения и о продвижении новых источников энергии. Вероятно, она также предложит программу стоимостью 100 млрд футов, которая должна смягчить шок от вооруженного конфликта на Украине.

Ее выступление перед законодателями было запланировано на 10.00 по Гринвичу. Инвесторов больше всего интересует, как эти планы будут финансироваться.

"Теоретически этот (план) можно рассматривать как явно позитивный для британской экономики на ближайшую перспективу, что должно поддержать фунт, ослабив риск глубокой рецессии, но инвесторы пока не знают, как это будет сделано", — сказал главный аналитик Ebury Мэттью Райан.

"Для участников рынка проблема в том, что такие огромные расходы обременят и без того напряженный бюджет Великобритании", — добавил он.