МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг днем, рынки ожидают повышения ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

Лондонская фондовая биржа

Европейские биржи демонстрируют рост перед итогами заседания ЕЦБ

По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару рос до 1,0015 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 143,65 иены со 143,7 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 109,56 пункта.

Позднее в четверг ЕЦБ объявит свое решение по ключевой ставке. Рынки ожидают, что центробанк повысит ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25%. Такое повышение может стать самым сильным для ЕЦБ. Регулятор также обновит свои макроэкономические показатели, в том числе для инфляции и ВВП.

"На протяжении многих лет решения центробанков по ставкам были фоновым шумом, инвесторы были уверены, что ставки будут низкими. В этом году они стали обязательными для наблюдения событиями, где рынок изучает каждое слово. Текущая тема заключается не в том, поднимут ли ставки центробанки, а в том — на сколько", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).

Мировые центробанки повышают ключевые ставки на фоне высокой инфляции. Так, годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1%, причем более 38% инфляции пришлись на рост стоимости энергии. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики в мире может привести к рецессии.

Инвесторы также будут ждать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике ввиду высокой инфляции. На следующей неделе выйдет статистика по годовой инфляции в США.