МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг днем, рынки ожидают повышения ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи демонстрируют рост перед итогами заседания ЕЦБ

По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару рос до 1,0015 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 143,65 иены со 143,7 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 109,56 пункта.

Позднее в четверг ЕЦБ объявит свое решение по ключевой ставке. Рынки ожидают, что центробанк повысит ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25%. Такое повышение может стать самым сильным для ЕЦБ. Регулятор также обновит свои макроэкономические показатели, в том числе для инфляции и ВВП.

"На протяжении многих лет решения центробанков по ставкам были фоновым шумом, инвесторы были уверены, что ставки будут низкими. В этом году они стали обязательными для наблюдения событиями, где рынок изучает каждое слово. Текущая тема заключается не в том, поднимут ли ставки центробанки, а в том — на сколько", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).

Мировые центробанки повышают ключевые ставки на фоне высокой инфляции. Так, годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1%, причем более 38% инфляции пришлись на рост стоимости энергии. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики в мире может привести к рецессии.

Инвесторы также будут ждать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике ввиду высокой инфляции. На следующей неделе выйдет статистика по годовой инфляции в США.