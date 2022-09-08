Фунт укрепился после оглашения энергетического плана Трасс
Курс фунта к доллару укрепился после оглашения энергетического плана Трасс
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В четверг, после того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс изложила план смягчения воздействия энергетического кризиса, пара британский фунт/доллар США поднялась на 0,15%, до 1,1554, после снижения в начале сессии.
Во время выступления Трасс фондовый индекс FTSE 250 снижался и на момент написания статьи находился на 0,15% ниже уровня закрытия среды. Индекс "голубых фишек" FTSE 100 к моменту написания статьи поднялся на 0,2%.
Трасс объявила о замораживании на два года тарифов на электроэнергию и газ для населения в рамах пакета мер, направленных на ограничение воздействия на экономику вооруженного конфликта на Украине. Предусмотренные меры обойдутся бюджету Великобритании примерно в 150 млрд фунтов (172 млрд долларов США).
https://1prime.ru/Forex/20220908/838053270.html
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