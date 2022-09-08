МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно прибавляет против доллара, но падает к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район паритета с валютой США. Кудрин призвал вернуть рублю статус конвертируемого

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск падал на 21 копейку, до 60,59 рубля, евро прибавлял 22 копейки до 60,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" снижался на 1 копейку до 8,72 рубля, а объем торгов им составлял 23,1 миллиарда рублей против 33,4 миллиарда по евро и 43,7 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 0,4%, евро рос на 0,4%, а юань терял 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг в целом оставалась в боковом тренде, продолжая отыгрывать курсовые колебания форекса: росла к доллару и падала к евро. Евро пытается вернуться на ключевой уровень паритета с долларом.

Ранее в четверг ЕЦБ объявил о повышении базовой ставки на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых, что стало самым сильным ее ростом в истории. ЕЦБ также заявил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после обновления двадцатилетних максимумов (110,79 пункта) корректируется ниже 110 пунктов.

При этом стоимость "черного золота" притормозила около отметки 88,5 доллара за баррель сорта Brent после провала в предыдущие дни и обновления минимума с января текущего года, не давая четкого сигнала курсу рубля. Инвесторы оценивают перспективы роста учетной ставки ФРС США и коронавирусные ограничения в Китае с точки зрения влияния на спрос на нефть и нефтепродукты.

Кроме того, о замедлении экономики сигнализирует то, что в августе экспорт из Китая поднялся только на 7,1% при ожиданиях роста на 12,8%. Импорт при этом увеличился лишь на 0,3% при прогнозе роста на 1,1%.

ПРОГНОЗЫ

Комментарии министра финансов Антона Силуанова о том, что юань будет играть более важную роль в резервах ЦБ и их целесообразно наращивать в золоте и юанях, могут служить намеком на возобновление покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, что оказывает давление на рубль, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

Однако, если не будет объявлено о начале покупок иностранной валюты, валюта РФ в четверг может восстановиться, а курс упадет до 60,5 рубля за доллар, добавляет он.

Впрочем, на фоне дальнейшего падения нефтяных котировок и повышения ставки ЕЦБ доллар и евро могут превысить отметку в 61 рубль, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".