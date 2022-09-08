МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем перешел к снижению по отношению к доллару после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории

По состоянию на 16.13 мск курс евро к доллару снижался до 0,994 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9999 доллара. До решения по монетарной политике ЕЦБ евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене рос до 144,38 иены со 143,7 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 109,78 пункта.

По итогам сентябрьского заседания Европейский центробанк впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых. Регулятор также сообщил об уместности дальнейшего повышения учетной ставки на следующих нескольких заседаниях.

Регулятор также повысил прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — ожидает ее теперь на уровне 8,1% вместо прогнозировавшихся в июне 6,8%. Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен — до 5,5% с 3,5%, а на 2024 год — до 2,3% с 2,1%.

ЕЦБ повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,1% с 2,8%, ожидавшихся в июне. В следующем году рост ВВП еврозоны прогнозируется на уровне 0,9% против 2,1% в июньском прогнозе, а в 2024 году — на 1,9% вместо 2,1%.