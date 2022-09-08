МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские банки с начала года купили на бирже юаней более чем на 1 триллион рублей больше, чем продали, следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ. При этом физлица в августе купили на российском рынке юаней на 39 миллиардов рублей больше, чем продали, что стало рекордом, также оценил ЦБ. Банк России оценил покупку физлицами китайских и гонконгских акций

"Основной спрос на покупку юаней на биржевом рынке в 2022 году был со стороны СЗКО (системно значимых кредитных организаций) и банков — не СЗКО, в целом с начала года они купили юаней в нетто-выражении за рубли и доллары США на общую сумму более 1 триллиона рублей — 691,3 и 375,1 миллиарда рублей, соответственно. В августе объем покупок по каждой категории участников составил 193,1 и 58,8 миллиарда рублей соответственно", — говорится в обзоре.

"Помимо профессиональных участников рынка, интерес к юаню демонстрируют и физические лица. Они стали одними из крупных нетто-покупателей на рынке в августе, как и в целом в 2022 году, купив юаней за месяц на сумму 39 миллиардов рублей, что превышает их нетто-покупки в предыдущие месяцы", — также говорится в обзоре.

На биржевом и внебиржевом валютных рынках РФ основной тенденцией в динамике структуры торгов продолжает оставаться рост объема торгов юанем и увеличение его доли, отмечает ЦБ. "Доля валютных пар с юанем на текущий момент в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в апреле составляла 6%. Увеличение торгов юанем происходит на фоне значительного сокращения доли торгов в паре USD/RUB (в настоящий момент 43 против 58% в апреле). Доля EUR/RUB сократилась менее значительно и составляет 23 против 32% в апреле", — говорится в обзоре.

На внебиржевом сегменте также отмечается тенденция значительного роста объема торгов юанем, сейчас доля составляет 17% (в апреле 4%) от оборота торгов по всем валютным парам, оценил ЦБ. "Большое сокращение объема торгов наблюдалось в паре USD/RUB (c 59% в апреле до 36% в августе). При этом в отличие от биржевого рынка доля торгов EUR/RUB не снижается: рост с 27% в апреле до 40%", — оценили в ЦБ.

Кроме того, экспортеры в августе продали на российском рынке валюты недружественных стран на 20,3 миллиарда долларов больше, чем купили, что стало максимумом с марта, следует из обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ. При этом физлица в августе купили "недружественной" валюты на 68,2 миллиарда рублей больше, чем продали, против 237,1 миллиарда в июле, оценили в ЦБ.

"Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основной агент по реализации валютной выручки экспортеров, оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке. Объемы чистых продаж крупнейших экспортеров в августе возросли до 20,3 миллиарда долларов, достигнув максимального уровня с марта", — говорится в обзоре. Там же уточняется, что данные об объеме покупок/продаж инвалюты приводятся относительно покупок/продаж только недружественных валют.

Нетто-покупателями валюты на бирже, как и месяцем ранее, оставались банки, не относящиеся к СЗКО. В августе данная категория участников приобрела валюты на общую сумму 320,5 миллиарда рублей (в июле — 319,6 миллиарда рублей), покупки через банки совершались в том числе для клиентов-импортеров, оценили в ЦБ.

"Физические лица оставались нетто-покупателями валюты, при этом объем их покупок существенно сократился с 237,1 миллиарда рублей в июле до 68,2 миллиарда в августе", — говорится в обзоре.