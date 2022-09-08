МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга слегка подорожал к доллару и евро: доллар снизился до 60,73 рубля, евро — до 60,38 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций по итогам четверга снизился на 0,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) сократился на 6 копеек, до 60,73 рубля, евро — на 4 копейки, до 60,38 рубля.