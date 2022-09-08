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2022
https://1prime.ru/Forex/20220908/838059524.html
Доллар на Мосбирже по итогам четверга ослаб до 60,73 рубля
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. Рубль по итогам торгов четверга слегка подорожал к доллару и евро: доллар снизился до 60,73 рубля, евро — до 60,38 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 08.09.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, курс валют, евро, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга слегка подорожал к доллару и евро: доллар снизился до 60,73 рубля, евро — до 60,38 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) сократился на 6 копеек, до 60,73 рубля, евро — на 4 копейки, до 60,38 рубля.