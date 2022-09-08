Британский фунт слабо отреагировал на новости о смерти Елизаветы II
Курс фунта стерлингов слабо отреагировал на новости о смерти Елизаветы II
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов слегка замедлил снижение к доллару после сообщения о смерти Елизаветы II, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.44 курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1514 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1525 доллара. До заявления показатель находился на уровне 1,151 доллара.
В районе 20.30 мск Букингемский дворец сообщил, что Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Она является самым долгоправящим монархом Британии.
Ранее днем, после сообщений врачей об обеспокоенности состоянием здоровья королевы, курс фунта к доллару перешел к снижению. Британский фондовый индекс FTSE 100, хотя и ушел в минус, закрылся при этом ростом.
https://1prime.ru/Forex/20220908/838060527.html
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